Pericol de infestare cu uraniu după ce un puț din Rusia a fost inundat. Avertismentul ecologiștilor (VIDEO)

Un puț vechi a fost inundat în regiunea rusă Kurgan, iar noroiul radioactiv ar fi putut pătrunde în râul Tobol.

Ecologiștii locali au transmis că zăcământul Dobrovolnoye, unde s-a pentru compania „Rosatom” a fost inundat, conform

Aceștia mai subliniază faptul că mizeria radioactivă acumulată de-a lungul anilor din ape subteran a ajuns în râul Tobol care se află în orașul Kurgan, iar localnici se aprovizionează cu apă din acest râu infestat.

„Intrarea unei astfel de ape în interiorul unei persoane duce la iradiere internă, care este mult mai periculoasă decât cea externă. Boala de la radiații este pur și simplu inevitabilă”, spun ecologiștii.

Ei mai adaugă că dacă apa va mai crește chiar și cu un metro, unele fântâni vor fi inundate.

❗️ An old uranium well flooded in the Russian Kurgan region, radioactive mud may have entered the Tobol River

According to local environmentalists, flood waters flooded the Dobrovolnoye deposit, where uranium was mined for „Rosatom” enterprises.

According to environmentalists,…

— NEXTA (@nexta_tv)