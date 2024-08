Cel puțin 30 de persoane au murit, iar alte 35 au dispărut în urma ploilor abundente, în China. Taifunul Gaemi a dus la izolarea temporară a unui sat

Cel puțin 30 de persoane au murit, iar alte 35 au dispărut în urma ploilor abundente provocate de taifunul Gaemi.

La începutul săptămânii, localitatea Zixing, situată la 1.500 de kilometri sud-vest de Beijing, s-a confruntat cu precipitații record – 645 milimetri de ploaie înregistrați locali în 24 de ore.

Taifunul Gaemi a dus la izolarea temporară a unui sat din apropierea orașului Zixing. Localnicii nu au mai avut acces la comunicații sau la rețeaua rutieră.

Autorităţile au mobilizat de urgenţă 5.000 de salvatori, iar peste 11.000 de locuitori au fost evacuaţi, potrivit China Nouă.

