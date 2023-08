China desfășoară manevre militare de avertisment în apropierea Taiwanului

China desfășoară manevre militare în apropierea Taiwanului ca avertisment, după vizita oficialului taiwanez în SUA. Tensiunile în creștere dintre Beijing și Taipei au potențialul de a escalada într-un conflict major, scrie

Pe 19 august, China a lansat manevre militare în zona învecinată cu Taiwan, caracterizându-le drept un avertisment sever. Această mișcare vine în contextul protestelor recente ale Beijingului împotriva vizitei vicepreședintelui taiwanez, William Lai, în Statele Unite.

Chinese military launches drills around Taiwan as ‘warning’ after top island official stopped in US

— The Independent (@Independent)