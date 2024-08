Criza demografică din Ungaria se înrăutățește. Cetățenii sunt nemulțumiți de ajutoarele sociale

Deși guvernul ungar a decis să aloce 5% din PIB pentru a crește rata natatlității și a oferit stimulente familiilor, criza demografică din țara vecină României se înrăutățește. Populația este nemulțumită și se plânge că schema de ajutor este doar pentru persoanele cu statut financiar.

5% din PIB-ul țării a fost alocat sprijinirii familiilor

În ultimii ani, Guvernul Ungariei a acordat subvenții generoase familiilor, alocând 5% din PIB-ul țării pentru a sprijinirii familiile și pentru a determina femeile să dea naștere mai multor copii. Premierul Orban s-a declarat de multe ori „un susținător al familiei tradiționale”, astfel că guvernul își propune creșterea natalității, potrivit

În cazul unei familii cu trei copii, guvernul le-a oferit ajutoare și împrumuturi de 80 de mii de euro, dar și un bonus în valoare de aproximativ 6 mii de euro, pentru a cumpăra „o mașină de familie”, respectiv un Renault Scenic. În același timp, aceste familii au putut contracta mult mai ușor împrumuturi în valoare de 50.000 de euro pentru o casă.

Printre alte beneificii acordate de guvernul ungar se numără și împrumutul de 25 de mii de euro pentru nașterea celui de-al doilea copil, care din 2019 s-a decis că putea fi nerambursat în cazul în care familia ar fi avut al patrulea copil. Guvernul a decis ca mamele cu patru sau cinci copii nu sunt nevoite să plătească impozitul pe venit sau alte indemnizații.

Rata natalității în Ungaria nu este ridicată

Deși guvernul încearcă să vină cu oferte generoase în sprijinul familiilor, nu este ridicată. În 2011 se înregistra un nivel de 1,23 copii per femeie, pe timpul pandemiei rata a crescut la 1,59 în 2020, însă în ultimii patru ani, aceasta a coborât și s-a menținut sub 1,5.

În prima jumătate a acestui an, rata fertilității a fost de 1,36 copii per femeie, cea mai mică din ultimul deceniu, conform analizei FT. Mai mult, în luna iunie a acestui an au fost înregistrate doar 6.000 de nașteri, un număr record lunar pentru Ungaria.

De ce populația este revoltată

Multe familii nu își permit riscul de a lua împrumuturi guvernamentale, din cauza veniturilor scăzute. De asemenea, nici nu pot face efortul de a avea patru copii pentru a beneficia de cel mai avantajos pachet de sprijin de la guvern.

„Reducerile fiscale și împrumuturile ieftine au sens pentru oamenii care au suficient venit, constant, pentru a vedea un beneficiu în acest sistem nedrept. Eu nu câștig suficient pentru a construi o casă și a beneficia de un împrumut subvenționat. Nu am avut niciodată o mașină nouă și probabil că nu o voi avea niciodată”, a declarat pentru FT o femeie, mamă a trei copii.

Mai mult, Biroul de statistică din Ungaria a descoperit faptul că măsurile și subvențiile acordate de au dus la „un decalaj între familiile bogate și cele sărace”, deoarece puține familii își pot permite împrumurile guvernamentale.