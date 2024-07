Cutremur de 5,3 magnitudine în Creta, destinația de vacanță favorită a românilor

🚨 : ( ) with a magnitude of 5.3 M at a depth of 17 KM… 🗺️Location: Eastern Mediterranean, 80 kilometers west of , , , 🌋Nearest : 230 km ⌚ 07:01 time 📑Data source: 🗓️21-07-2024

Pe data de 21 iulie 365 d.Hr., în estul Mării Mediterane a avut loc unul dintre cele mai devastatoare cutremure înregistrate în antichitate, cunoscut sub numele de Cutremurul din Creta din 365. Acest eveniment catastrofal este estimat să fi avut o magnitudine între 8.0 și 8.5, provocând distrugeri pe scară largă și declanșând un tsunami masiv care a devastat regiunile de coastă ale Mediteranei.

On this day in international relations history, 365 AD, a devastating tsunami struck Alexandria, Egypt, following the Crete earthquake. The massive waves caused widespread destruction, demolishing ancient buildings and harbours, leading to significant loss of life in the region.…

