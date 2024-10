Cutremur în New York, vineri, 5 aprilie. Ce magnitudine a avut seismul

Un cutremur puternic a zguduit New York și zona înconjurătoare vineri dimineața, în jurul orei locale 10:20 (17:20 – ora României).

Seismul a avut o magnitudine de 4,7-4,8 grade pe scara Richter și a avut loc în apropiere de Whitehouse Station, New Jersey, la 40 de mile vest de New York City, informează US Geological Survey, potrivit .

Impactul a fost resimțit în toată zona Tri-State, Philadelphia și până la Baltimore. Din New Jersey până în Long Island au venit rapoarte despre clădiri care tremurau și se zguduiau.

Guvernatorul New York-ului, Kathy Hochul, și primarul orașului New York, Eric Adams, au fost informați despre cutremur.

„Echipa mea evaluează impacturile și orice daune care s-ar fi putut produce și vom informa publicul pe parcursul zilei”, a scris Hochul pe X.

A 4.8 magnitude earthquake hit west of Manhattan and has been felt throughout New York.

My team is assessing impacts and any damage that may have occurred, and we will update the public throughout the day.

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul)