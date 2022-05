Declarațiile soldaților ruși trimiși în Ucraina: „Trebuie să cumpărăm totul singuri ”

Soldații ruși care urmează să meargă la luptă în Ucraina trebuie să-și asigure echipamentul din propriii bani, au declarat anonim câțiva militari pentru .

Articolele pe care ar trebui aceștia să le procure sunt încălțăminte, armătură, bandaje și garouri, pentru că în cele mai multe cazuri armata nu le furnizează.

„Dacă îți dau uniformă, ești norocos – poți economisi niște bani. Dar tot trebuie să mai cumperi jachetă și pantaloni de schimb… Aș fi foarte mulțumit dacă aș primi banii pentru echipamentele pe care le-am cumpărat, ca să nu le suport eu din salariu”, a spus un subofițer din Garda Naţională (Rosgvardia).

Potrivit declarațiilor unor bărbați, li s-a promis un salariu de 200.000 de ruble dacă semnau contractul pentru a merge la lupte, dar condiția era să-și asigure echipamentul.

„O vestă de luptă de nivel 4 – care poate opri pistolul și pușca, precum și schijele – costă în medie 70.000 de ruble (1.200 USD). O cască este încă 10.000 de ruble (160 USD). Cizmele decente costă aproximativ 5.000 de ruble (80 USD) și chiar ai nevoie de două perechi. O vestă tactică costă între 5.000 și 10.000 de ruble (80-160 USD). Și mai trebuie să-ți cumperi jachetă, pantaloni, tricouri și pulovere. Asta înseamnă aproximativ 200.000 de ruble (3.365 USD)”, a spus militarul Rosgvardia.

Aproape niciun echipament nu a fost furnizat celor ce se îndreaptă spre Ucraina.

„Trebuie să cumpărăm totul singuri, din banii noștri. Nici măcar nu vorbesc despre armătură și căști moderne: nu există haine calde, nu există rații uscate sau truse de prim ajutor”, a spus el. „Tot echipamentul cu care luptăm în Ucraina miroase a naftalină, iar armele se blochează”

Magazinele militare înregistrează o cerere crescută pentru echipament, dar mulți militari optează pentru serviciul online de cumpărături. Vânzările de veste și alte echipamente de protecție au crescut vertiginos pe Avito de la începutul

„Mulți băieți vor să lupte. Abia am timp să pun un anunț când vând. Nu vand doar echipamente second hand. Am căști, uniforme antibalistice și veste tactice”, menționează un vânzător.

De la începutul invaziei, au existat dovezi pe scară largă că armata rusă a avut probleme logistice și de aprovizionare în Ucraina. au furat chiar încălțăminte de la ucraineni, potrivit rapoartelor presei ucrainene.