Destinația turistică unde cazarea la mare costă 35 de lei pe noapte. „Totul a fost ieftin” (VIDEO)

O româncă plecată la studii peste hotare și-a luat o mica vacanță într-o destinație turistică în de 10 euro pe noapte.

Destinația ieftină de la Marea Galbenă

Litoralul cu prețurile mici se află în China, la Marea Galbenă. Românca a fost uimită să vadă că cel mai scump lucru pe care și l-a cumpărat în a fost biletul de tren către destinație, informează Adevărul.

„Aproximativ 1.000 de lei m-a costat primul sejur (4 nopți/5 zile) petrecut la mare, anul acesta. Pare ireal? În România, da! În China, nu!”, a spus românca pe un grup pe o rețea de socializare.

Tânara a postat pe conturile sale experiența pe care a avut-o în vacanța de la Marea Galbenă din orașul Qingdao.

„Acolo, în orașul Qingdao, aflat la Marea Galbenă, am avut parte de prima bălăceală a verii. Un mic cadou pe care mi l-am permis la încheierea anului de studii la «Beijing Language and Culture University», înainte de a ajunge în vacanță, acasă, la București. Cel mai mult am plătit la tren (tur-retur), Beijing-Qingdao (659 km – n.red.), circa 430 de lei, că în rest totul a fost ieftin. 35 de lei locul/noapte într-o cameră dublă aflată într-un complex rezidențial, 40 de lei/persoană, în medie, masa la restaurant, ca să nu mai vorbesc de prețurile la mâncarea stradală”, a povestit studenta.

Cât a plătit pentru mâncare

Ea a luat trenul din Beijing spre Qingdao, apoi s-a cazat și pentru 15 euro pe noapte pentru două persoane a plătit 15 euro. Camera era dotată cu un pat matrimonial, chicinetă și baie și se afla în centrul orașului.

Cât despre prețurile la mâncare, turista a plătit pentru o gofră uriașă 4,5 euro, pentru un desert cu semințe a plătit 2 euro, pentru două băuturi răcoritoare cu lapte și mango a cheltuit 1,27 de euro, iar pentru o porție de sushi a cheltuit 3,29 de euro.