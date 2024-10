Cât a plătit un turist român, pe noapte, la cea mai scumpă cazare din Albena: „Nu merită deloc banii”. Ce l-a revoltat cel mai tare (FOTO)

Un a povestit cum a fost vacanța în , de anul acesta. Acesta a ales stațiunea Albena, la un hotel de 5 stele.

Câți bani a plătit un turist român pentru o singură noapte la Albena

Pentru spațiul de cazare a plătit 1.700 de lei pentru o noapte. Turistul român a publicat pe internet câteva imagini cu camera unde a stat, iar cei care le-au văzut, s-au declarat nemulțumiți de cum arată.

„Am luat cea mai scumpă cazare din Albena. Am vrut să văd cum este acest hotel de cinci stele. Am luat o cameră de 50 mp și cu tot, cu tot cu parcare o să mă coste undeva la 350 de euro. Adică 1.700 de lei pentru o noapte. Am doar micul dejun inclus, mie nu îmi place la „all inclusive” și așa sunt gras. Prefer să merg la un restaurant”, a spus românul, conform .

Bărbatul a făcut turul camerei și s-a arătat cât se poate de încântat de spațiul de cazare cu baie, chicinetă și terasă. Mulți români au fost dezamăgiți de cum arată camera și spun că prețul este mult prea mare pentru condițiile oferite, care nu par deloc de cinci stele.

„Nu merită deloc banii, plus că nu sunt două camere este un studio garsoniera mare, dar înghesuită. Pentru banii ăștia puteai găsi mult mai ok cazare; Cum să dai 1.700 lei pentru o noapte, nu ești întreg la minte?!; Nu merită banii; Prețul este fabulos și nu este deloc ce trebuie de acești bani. Două paturi single și o canapea și o mare înghesuială? Cu părere de rău dar peste 300 euro, cu chicineta? Așa NU”, au fost doar câteva dintre comentariile internauților.

Ce l-a revoltat pe românul care a mers în vacanță în Albena

Turistul român, însă, s-a arătat revoltat că a găsit foarte greu un loc la piscină, căci mulți turiști practică obiceiul românesc de a-și lăsa prosopul pe șezlong.

Amintim că prețul de 1.700 de lei, pe care l-a plătit pentru camera de cinci stele, include și parcarea, și micul dejun.