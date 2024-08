Dezvăluirile unei foste angajate de la Palatul Regal despre Prințul Harry. „Nimic nu anunța turnura de mai târziu”

O fostă secretară de presă a Reginei Elisabeta a povestit despre cum a fost în perioada în care a lucrat pentru Familia Regală britanică. De asemenea, fostă secretară de presă Ailsa Anderson a vorbit și despre cât de mult s-a schimbat în ultima perioadă.

Ce dezvăluiri a făcut fostă secretară de presă a Reginei Elisabeta despre Prințul Harry

Ailsa Anderson este de părere că Prințul Harry s-ar fi transformat în trei mari privințe, de când a renunțat la îndatoririle regale.

Ailsa spune că Ducele de Sussex era odinioară răsfățatul presei și fiul regal care părea că nu va greși.

Fostă secretară de presă a Reginei Elisabeta a relatat cum ducele de Sussex era odinioară răsfățatul presei și fiul regal care părea că nu va greși.

„Când eu am plecat de lângă Harry era în 2013, nu era căsătorit și nimic nu anunța turnura de mai târziu. Era adorat de presă, părea că nu are cu ce greși, servise pentru patrie, începuse Jocurile Invictus. Părea fără de greșeală, mezinul preferat.”, a spus Ailsa Anderson, în cadrul unui interviu pentru The Times Radio.

Fosta angajată a Reginei Elisabeta îl caracterizează pe în termeni flatanți: „fermecător, amuzant, interesant”.

Ailsa Anderson mai spune că a constatat cu tristețe că toate aceste caracteristici au dispărut, scrie publicația Express.

Britanicii așteaptă să vadă dacă necazurile îl vor apropia mai mult pe Harry și membrii familiei sale

Nu doar fosta consilieră de presă este nostalgică după ”fostul Harry”, ci și alți britanici.

În mediul online, au apărut comentarii de genul: ”Prințul Harry era minunat înainte de a se însura cu Meghan Markle.” ”Mariajul l-a schimbat cu totul și cu totul în rău.”

Britanicii așteaptă să vadă ce se va întâmpla mai departe după ce Harry a renunțat la atribuțiile sale, iar relațiile cu familia sa s-au răcit. Au trecut deja câțiva ani de când William are o relație de gheață cu Harry. Acum, monarhia trece prin momente de cumpănă, după ce Regele Charles și Prințesa Kate au anunțat că suferă de cancer. Urmează să vedem dacă se va schimba ceva în ceea ce privește relațiile lui Harry cu familia lui, dacă necazurile îi vor apropia mai mult.