Gestul lui Meghan Markle la meciul de polo al prințului Harry. Ce ținută a avut ducesa de Sussex (VIDEO)

a participat la Royal Salute Polo Challenge din Palm Beach, din Florida, la care a jucat soțul ei, prinuțul Harry. La finalul acestuia, ducesa de Sussex a făcut un gest care a șocat pe toată lumea.

O echipă de filmare a Netlifx a surprins fiecare moment al meciului pentru viitorul documentar pe care prințul Harry îl pregătește despre acest sport, conform

În videoclipul ceremoniei de decernarea a premiilor de la Cupa Sentebale Polo, care s-a viralizat foarte repede, se vede cum Meghan Markle stă lângă prințul Harry, iar o altă femeie se așează tot lângă el, în partea opusă ducesei. Aceasta îi face semne femeii care s-a poziționat lângă soțul ei să se mute lângă ea.

Prințul Harry a jucat un meci de polo amical pentru a strânge bani pentru organizația sa caritabilă, Sentebale. Serena Williams, prietenă apropiată de-a lui Meghan, a participat și ea la meci, iar cei care au venit să privească au plătit 1.600 de dolari pentru bilet, bani care s-au dus în conturile organizației caritabile a prințului Harry.

Meghan Markle a ales o rochie albă, cu decupaje la nivelul abdomenului, care costă 800 de dolari, de la designerul Heidi Merrick. Dar, geanta de la Maison Valentino a fost piesa cea mai scumpă din ținuta sa, fiind în valoare de 3.300 de dolari. Pantofii cu toc ai ducesei au fost criticați de internauți care spun că încalcă dress code-ul meciurilor de polo unde femeile trebuie să poarte pantofi cu talpă plată sau platforme.

