Drapelul Ucrainei și cel al NATO, proiectate în Georgia pe o clădire a Rusiei (FOTO)

„Georgia Europeană”, partid de opoziție din Georgia, a proiectat, miercuri seară, pe o clădire din Tbilisi care aparține Rusiei, steagul NATO și pe cel al Ucrainei cu mesajul „Glorie Ucrainei”, informează Digi24.

„În această seară, Georgia Europeană, partidul de opoziție, a proiectat ”Glorie Ucrainei” pe culorile Ucrainei și steagul NATO pe fosta ambasadă a Rusiei din Tbilisi”, a scris, pe Twitter jurnalistul Michael Weiss.

Tonight, European Georgia, the opposition party, projected „Glory to Ukraine!” in Ukrainian colors and the flag of NATO onto the old Russian embassy building in Tbilisi. pic.twitter.com/ixDL6jsqmX

— Michael Weiss (@michaeldweiss) January 26, 2022