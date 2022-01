Ministrul ucrainean de Externe: „Rusia nu are suficiente trupe încât să riște o invazie totală”

Rusia nu a adunat suficiente forțe pentru a lansa o iminentă invazie pe scară largă a Ucrainei, a declarat miercuri ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba, conform CNN.

Declarația vine în contextul în care ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a amenințat cu „măsuri adecvate de răspuns” dacă Occidentul își va continua „linia agresivă”.

Kuleba a declarat reporterilor de la Kiev că trupele ruse ar putea ataca Ucraina în orice moment, așa cum a fost cazul din 2014, când Rusia a anexat peninsula Crimeea a Ucrainei, dar în prezent nu vor putea lansa o ofensivă completă.

Ukraine vs Russia military by the numbers: pic.twitter.com/fsZF4Tkdib

— ian bremmer (@ianbremmer) January 21, 2022