Elon Musk concediază printr-un simplu e-mail la Twitter / Vizați sunt și șefii de departamente

O nouă rundă de concedieri are loc la Twitter. Elon Musk se arată neimpresionat de eforturile angajaților săi, așa că alege să le anunțe demisia printr-un simplu mail, remarcă presa de peste ocean.

Noul val al reducerilor de personal vine după cel din noiembrie, când miliardarul a concediat aproximativ jumătate din cei 7.500 de angajaţi ai . În plus, Musk le-a cerut celor rămași să se înscrie într-o cultură de lucru „cu program prelungit extrem de dur, la intensitate ridicată”.

Numai în acest weekend a concediat 200 de persoane din departamentele interne ale Twitter, vizate fiind echipele de dezvoltare a produselor şi a afacerilor, potrivit .

Una dintre victime este Esther Crawford (39 de ani, chief executive). De curând, ea a produs scandal în social media după ce a distribuit o fotografie în care dormea în biroul de la Twitter, pentru a respecta termenele limită impuse de Musk. Miliardarul avea să o anunțe ziua următoare că este concediată.

După ce a fost concediată, a scris: „Cea mai proastă părere pe care aţi putea să o aveţi după ce m-aţi văzut cum am intrat cu totul în Twitter 2.0 este că optimismul meu sau munca mea grea au fost o greşeală. Cei care hulesc şi batjocoresc sunt jucătorii care stau pe margine, nu în arenă. Sunt profund mândră de echipă pentru că a construit prin atât de mult zgomot şi haos”.

The worst take you could have from watching me go all-in on Twitter 2.0 is that my optimism or hard work was a mistake. Those who jeer & mock are necessarily on the sidelines and not in the arena. I’m deeply proud of the team for building through so much noise & chaos. 💙

— Esther Crawford ✨ (@esthercrawford)