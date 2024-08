Emmanuel Macron a adus un omagiu „monumentului francez” Alain Delon. Ce a spus președintele francez despre legendarul star de cinema

Președintele francez Emmanuel Macron a adus duminică, 18 august, un omagiu „monumentului francez” Alain Delon. . Șeful statului a salutat și „rolurile legendare”, ale actorului care „a făcut oamenii să viseze”.

Omagiu pentru Alain Delon. Ce a spus Emmanuel Macron despre celebrul actor

„Mr. Klein şi Rocco, Ghepardul şi Samuraiul, Alain Delon a dat viaţă unor roluri legendare şi a făcut oamenii să viseze. Şi-a împrumutat chipul de neuitat pentru a ne bulversa vieţile”, a transmis Emmanuel Macron, pe Twitter (X).

„Melancolic, popular, secret, a fost mai mult decât un star: un monument francez”, a adăugat el.

Monsieur Klein ou Rocco, le Guépard ou le Samouraï, Alain Delon a incarné des rôles légendaires, et fait rêver le monde. Prêtant son visage inoubliable pour bouleverser nos vies. Mélancolique, populaire, secret, il était plus qu’une star : un monument français. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron)

„Balul s-a terminat. Tancredi merge să danseze cu stelele…”, a transmis Claudia Cardinale, o actriță care a jucat alături de Delon în filmul „Ghepardul”, scrie .

„Mi se cere să exprim în cuvinte… dar tristeţea este mult prea intensă. Mă alătur durerii copiilor lui, apropiaţilor, fanilor…”, a adăugat ea.

Alain Delon a murit la vârsta de 88 de ani

Legendarul star de cinema Alain Delon a murit la vârsta de 88 de ani. Decesul actorului a fost confirmat de cei trei copii ai săi.

„Alain Fabien, Anouchka, Anthony, precum și (câinele său) Loubo, sunt profund întristați să anunțe decesul tatălui lor. El a murit în pace în casa sa din Douchy, înconjurat de cei trei copii ai săi și de familia sa”, se arată într-o declarație.

Într-o carte-elogiu, , dar, cu toate acestea, a vrut să fie „cel mai bun, cel mai frumos, cel mai puternic pentru femeile din viața lui”.

„Nu am visat niciodată să fiu actor. Am intrat în această meserie şi am continuat să joc în filme datorită femeilor şi pentru femei”, a spus Alain Delon.