Erdogan și măsura sa controversată pentru a salva economia: turcii nu vor mai schimba economiile în monede străine

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a dezvăluit un plan de urgență pentru a reduce deprecierea fără precedent a lirei și pentru a proteja investitorii împotriva fluctuațiilor sălbatice ale monedei. O măsură garantează că randamentele depozitelor în lire nu vor scădea sub ratele dobânzilor bancare, într-un efort de a pune capăt cererii curente la vedere de valută, se arată într-o analiză a Bloomberg, preluată de către Aljazeera.

Erdogan și măsuri controversate pentru salvarea economiei Turciei

Trezoreria va compensa pierderile suportate de deținătorii de depozite în lire în cazul în care scăderile lirei față de valute forte depășesc ratele dobânzilor bancare. De exemplu, dacă băncile plătesc 15% pentru depozitele în lire pe un an, dar moneda se depreciază cu 20% față de dolar în aceeași perioadă, Trezoreria – adică contribuabilii – ar plăti deținătorilor de depozite diferența. Instrumentul se va aplica persoanelor fizice care dețin conturi de depozit în lire cu scadențe între trei și 12 luni. Rata minimă a dobânzii va fi rata de referință a băncii centrale și nu va fi implementată nicio reținere la sursă.

Dacă oamenii care dețin depozite în valute forte decid să treacă la liră, asta ar putea ajuta moneda turcă să reducă pierderile care alimentează inflația și pierd sprijinul lui Erdogan chiar și printre cei mai loiali alegători ai săi. Mai mult de jumătate din toate depozitele din sistemul bancar turc sunt în valute puternice, potrivit datelor de supraveghere bancară. Cu toate acestea, deoarece scadența medie a tuturor conturilor este de doar câteva săptămâni, este puțin probabil ca acestea să fie convertite în masă în noi depozite în lire.

Potenţial, Trezoreria îşi asumă riscul valutar de 3,3 trilioane de lire (265 de miliarde de dolari) acum depozitate în conturile bancare de retail. Dacă lira se depreciază dincolo de ratele depozitelor, aceasta ar impune o povară bugetară. Dacă banca centrală imprimă bani pentru a compensa diferența, atunci inflația ar crește.

Lira Turcească s-a depreciat masiv

În timp ce cel mai rău s-ar putea să se fi trecut pentru liră deocamdată, cu o oarecare încredere restabilită în rândul deponenților cu amănuntul, „până când ratele dobânzilor vor oferi o ancoră credibilă împotriva inflației, lira va tinde să fie volatilă și supusă presiunii în scădere”, a spus Todd Schubert, șeful de cercetare cu venit fix la Bank of Singapore Ltd. Multe vor depinde și de dacă deponenții cred că politica poate fi efectiv implementată, potrivit Brendan McKenna, un strateg valutar la Wells Fargo din New York. „În acest moment, instituțiile turcești nu au o mulțime de credibilitate, așa că pot fi dificultăți în atragerea deponenților în lire”, a spus McKenna.

Dacă noul instrument eșuează, atunci Trezoreria ar trebui să găsească bani pentru a compensa deținătorii de depozite în lire pentru pierderile lor. Banca centrală, la rândul ei, va imprima probabil bani, subminând și mai mult lira, potrivit Wolfango Piccoli, co-președintele companiei de consultanță Teneo. Iar dacă noul instrument va reuși să stabilizeze lira, cursul real de schimb va crește, subminând presupusa competitivitate a unei monede mai slabe, care este cheia pentru stimularea exporturilor Turciei, un pilon al noului model economic al guvernului, a spus el.