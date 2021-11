Un nou protest în Turcia. Cetățenii au ieșit în stradă împotriva lui Erdogan în Instanbul și Ankara după ce lira s-a prăbușit

Protestele au avut loc la Istanbul și în capitala Ankara pe 23 noiembrie după prăbușirea istorică a lirei.

Au fost văzute grupuri defilând în ambele orașe, în timp ce au cerut Partidului Justiției și Dezvoltarii (AKP) de guvernământ să demisioneze, arată publicația duvarenglish.com

Au existat, de asemenea, rapoarte despre proteste în orașul de nord-vest Eskişehir și provincia Egee İzmir.

Lira Turciei a scăzut cu 15% pe 23 noiembrie, în a doua cea mai proastă zi din istorie, după ce președintele Recep Tayyip Erdogan a apărat recentele reduceri drastice ale ratelor dobânzilor și a promis că va câștiga „războiul său economic de independență”, în ciuda criticilor ample și a cererilor de a inversa cursul.

Lira s-a prăbușit până la 13,45 față de dolar, atingând valori record pentru a 11-a sesiune consecutivă, înainte de a reduce unele pierderi. A scăzut cu 45% din valoarea sa în acest an, inclusiv o scădere de aproape 26% de la începutul săptămânii trecute.

Peste 263.000 de tweet-uri au fost distribuite în cursul zilei care au cerut guvernului să demisioneze în fața crizei economice. Pe partea opusă, susținătorii AKP au distribuit peste 300.000 de tweet-uri care au spus: „Sunt cu statul meu”.

Turkish protesters take to the streets in Ankara as the country is thrown into the worst economic crisis it has seen in two decades. https://t.co/ARdFdDOGtt

— Louis Fishman لوي فيشمان לואי פישמן (@Istanbultelaviv) November 23, 2021