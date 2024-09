Experiența neplăcută a unor români în Grecia. „Profită că nu înțelegem alfabetul lor”

Mai mulți români care au ales să-și petreacă concediul în au mărturisit că au avut pe care le-au întâmpinat la tavernele locale.

„Profită că nu înțelegem alfabetul grecesc”

În acest context, un român a povestit pe Facebook o experiență neplăcută pe care a avut-o într-un restaurant din Halkidiki. Bărbatul a povestit cum a fost nevoit să plătească pentru produse pe care nu le comandase.

„Atenție la această tavernă! Vă încarcă nota de plată. Au pus pe bon pâine – 7 porții cu 1,6 euro/porție, deși noi am cerut doar o porție. Profită că nu înțelegem alfabetul grecesc”, a scris el într-o postare care a devenit rapid virală, însoțită de o fotografie a localului, scrie .

Nu e o experiență singulară

Ulterior, postarea sa a devenit virală, iar mulți alți români spun că au avut experiențe la fel de neplăcute

„Noi am pățit așa la două restaurante, unul în Afytos și unul in Nea Iraklea. Ne-au adus din start apă la masă și pâine fără sa comandăm, în condițiile în care noi aveam paste sau alte chestii care nu necesitau pâine și nici nu am consumat-o. La final, după ce am cerut nota, au venit cu un platou cu desert (câteva triunghiuri de pepene verde, câteva pătrățele de cheesecake și 3 mini înghețate pe băț la 7 persoane). Am bănuit că din moment ce n-am comandat or fi din partea casei și la final ne-am trezit cu 25 euro extra pe notă -1,5 euro/persoana pentru pâine, 10 euro platoul desert și 5 euro apa”, a confirmat un alt turist.

„Direct pe masă. Aproape peste tot vin cu pâinea si apa necomandată”, a postat cineva o fotografie sugestivă.