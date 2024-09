Furtunile au făcut prăpăd în Italia. Oamenii erau sfătuiți să stea departe de poduri și copaci (VIDEO)

Italia a fost , fiind coduri galbene și portocalii în peste 25 de regiuni.

În Toscana, oamenii au surprins momentele în se dezlănțuiau. Și la Roma vremea a fost foarte rea, iar primarul a sfătuit oamenii să stea departe de poduri și copaci, informează

عاصفة برد شديدة و باحجام كبيرة ضربت كامايور (LU) – إيطاليا 🇮🇹 8-9-2024 Via tornado in Italy

Lângă Colosseum, străzile au fost transformate în râuri, iar apele au luat tot ce au prins în cale.

Festivalul de Film din Veneția a fost și el surprins de furtună, în cursul zilei de joi, iar actorii și regizorii nu au mai călcat pe covorul roșu.

Crazy and in Rome by the Colosseum

Alluvioni e temporali pazzeschi a Roma vicino al Colosseo

— Alex J Wood 🎨 🇪🇺 (@al3xjw)