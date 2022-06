Grecia își surprinde turiștii: Ce taxe ireale a plătit un bărbat în restaurant

Un turist, care a ales să-și petreacă , s-a ales cu o „surpriză” pe bonul fiscal din restaurant. Bărbatul avea de achitat 10 euro pentru două cafele, dar și ceva suplimentar, două taxe despre care nu auzise până în acel moment: taxă de pahar și taxă de capac.

Fotografia cu bonul fiscal a fost postată pe un grup de pe , dedicat vacanțelor în Grecia. Poza a fost însoțită și de un mesaj:

„Dacă vedeți pe undeva 0.05 cenți și nu știți ce e, să știți că e taxa de pahar și taxa de capac.

Eu până azi nu am mai văzut”, a semnat bărbatul.

Postarea nu s-a lăsat fără comentarii

Internauții au venit cu explicații, confirmând introducerea acestor taxe.

„Aceasta recent și este o taxă pentru toate recipientele de plastic în care este servită mâncarea și băuturile, este 0.05 cenți pe produsul din plastic. Daca o cafea este 2 euro, o sa plătiți încă 10 cenți taxă pentru capac și pahar”, a explicat o femeie.

„Ieri pe plaja, am comandat, am cerut nota. Când a venit cu nota (15.70 euro) mi-a explicat ca sunt 20 de cenți în plus, taxa pentru plastic, sunt obligați să o pună, nu vine de la ei putere. Mi-a spus ca nota face de fapt 15.50 și doar atât să-i dau, nu 15.70 cât scria pe bon, i-am dat cât făcea nota de pe bon, plus ceva peste.

S-au scumpit toate peste tot, în toate țările, iar în turismul adevărat e multă muncă. Prefer să stau mai puține zile, dar să mă simt bine, decât să îmi bat joc de concediul meu pe litoralul românesc”, a mai spus un internaut.