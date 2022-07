Imagini cu sistemele HIMARS în acțiune: Ucrainenii s-au oprit în mijlocul șoselei să lanseze rachetele (VIDEO)

Ucrainenii au lansat prima imagine cu sistemele HIMARS în acțiune. În clipul video devenit viral pe rețelele de socializare se vede cum militarii se opresc chiar în mijlocul șoselei pentru a trage cu temutele rachete.

Rachetele au fost lansate asupra unor ținte de pe axa Zaporojie, regiune din sudul Ucrainei în care autoritățile de ocupație vor să organizeze un referendum pentru alipirea la Rusia, la fel ca în Herson.

Imagini cu sistemele HIMARS în acțiune au început să apară pe rețelele de socializare încă de pe 24 iunie însă acesta pare a fi primul exemplu în care ucrainenii s-au simțit suficient de încrezători încât să posteze imagini filmate pe timp de zi când sistemele sunt mai ușor de reperat de către dronele de recunoaștere ale forțelor armate ruse.

Ministrul ucrainean al apărării Oleksii Reznikov în urmă cu două săptămâni că sistemele de rachete de artilerie de mare mobilitate (HIMARS) din Statele Unite au ajuns în Ucraina.

Ministrul a postat pe Twitter că „Mulțumesc colegului și prietenului meu american, secretarul american al apărării Lloyd Austin, pentru aceste instrumente puternice! Vara va fi fierbinte pentru ocupanții ruși. Și ultima pentru unii dintre ei”.

Ucraina a solicitat de multă vreme acest tip de sisteme, menționând că au nevoie de ele pentru a lupta eficient și de la distanță cu trupele ruse, care utilizează artileria pentru a câștiga teren cât mai repede în Donbas.

În urmă cu câteva săptămâni SUA a anunțat va furniza patru de artilerie de mare mobilitate M142 HIMARS.

: The first daytime footage of three Ukrainian M142 HIMARS multiple rocket launchers firing at Russian targets on the axis.

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons)