Sistemele americane HIMARS au ajuns în Ucraina: „Vara va fi fierbinte pentru ocupanții ruși”

Ministrul ucrainean al apărării Oleksii Reznikov a anunțat joi că sistemele de rachete de artilerie de mare mobilitate (HIMARS) din Statele Unite au ajuns în Ucraina.

Ministrul a postat pe Twitter că „Mulțumesc colegului și prietenului meu american, secretarul american al apărării Lloyd Austin, pentru aceste instrumente puternice! Vara va fi fierbinte pentru ocupanții ruși. Și ultima pentru unii dintre ei”.

Ucraina a solicitat de multă vreme acest tip de sisteme, menționând că au nevoie de ele pentru a lupta eficient și de la distanță cu trupele ruse, care utilizează artileria pentru a câștiga teren cât mai repede în Donbas.

În urmă cu câteva săptămâni SUA a anunțat va furniza patru de artilerie de mare mobilitate M142 HIMARS.

HIMARS have arrived to Ukraine.

Thank you to my 🇺🇲 colleague and friend Lloyd J. Austin III for these powerful tools!

Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them.

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov)