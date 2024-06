Incredibil cât a plătit o femeie pentru o porție de cartofi prăjiți pe care a cumpărat-o la un meci: „Ar fi bine să fie din aur”

O femeie a provocat o adevărată revoltă pe platforma socială X (Twitter), după ce a publicat o poză cu porția de cartofi prăjiți pe care a cumpărat-o de pe o arenă de hochei. Nu s-ar fi , ci din cauza cantității mult prea mici.

Este vorba despre canadianca Sara Jones, care a mers la un meci al echipei sale preferate, Vancouver Canucks, și a cumpărat o porție de cartofi prăjiți. Femeia a plătit 8 dolari pentru o bucată de carton și 13 bucățele de cartofi pai, potrivit .

„Știu că fiind la Rogers Arena mă aflu în țara mâncării prea scumpe, dar acesta este cea mai tristă porție de cartofi prăjiți pe care am dat 7,99 de dolari plus taxe”, a scris ea pe X.

I know that being at Rogers Arena I’m in the land of overpriced food but this is the saddest bunch of fries for $7.99 plus tax.

