”Joe Biden este roşu ca sfecla de la frunte la gât” / Stupoare după întoarcerea președintelui SUA din vacanța petrecută în Caraibe

Joe Biden a fost surprins cu arsuri solare când s-a întors la Washington DC din vacanța de Anul Nou din St Croix – la doar nouă luni după ce a suferit o intervenție chirurgicală pentru a îndepărta o leziune canceroasă a pielii din zona pieptului, potrivit .

Președintele, prima doamnă și nepoata Natalie au plecat marți din St Croix, lăsând cerul însorit din Caraibe pentru furtunile politice de la Washington DC.

Președintele a fost văzut în public o singură dată în timpul săptămânii pe cea mai mare dintre Insulele Virgine ale SUA. A participat la liturghie și și-a luat familia la cină. În rest, a rămas în spatele zidurilor închise ale vilei sale private de lux cu plaja sa privată și a revenit din vacanță bronzat.

New York Post a scris că ”Joe Biden este roşu ca sfecla de la frunte la gât”.

