Joe Biden: Putin obține exact ce nu și-a dorit. Războiul nu se va termina cu Rusia punându-și ambele picioare în Ucraina. Rușii deja plătesc un preț greu (VIDEO)

La finele unui summit NATO pe care l-a catalogat ca fiind „istoric”, președintele american Joe Biden a subliniat că alianța devine tot mai puternică și mai pregătită să facă față noilor provocări. Adică exact ce nu și-a dorit Vladimir Putin. Biden a explicat deciziile luate în cadrul summitului, cum ajută aliații Ucraina, cum este afectată Rusia și felul în care s-a schimbat abordarea NATO.

Biden: Putin obține exact ce nu și-a dorit

Liderul de la Casa Albă a ținut să se refere în mod special la . Granița alianței cu Rusia se mărește cu încă 1.200 de kilometri. În plus, alianța își pe Flancul Estic.

„Putin a sperat că solidaritatea noastră se va fractura, dar nu a făcut decât să ne aducă mai aproape (…) Putin obține exact ceea ce nu și-a dorit”, a punctat Joe Biden.

El a remarcat cât de mult s-a schimbat NATO în ultimii 12 ani: „Ultima dată, Rusia era considerată partener al NATO, iar China nici nu era menționată. Acum, Rusia este considerată o amenințare, iar China o provocare sistemică la ordinea mondială bazată pe reguli”.

Cu această ocazie, președintele american a dat asigurări, din nou, că fiecare centimetru din teritoriul NATO va fi apărat: „Articolul 5 este sacru”.

Totodată, liderul american a precizat că e prima dată când la summitul NATO vin și partenerii din Pacific: „După cum i-am zis lui Putin, acest război generează o reacție globală”.

„Totul e ca răspuns la războiul din Ucraina”, a ținut să puncteze Biden.

Ce spune Joe Biden despre ajutorul acordat Ucrainei

El a mai spus că SUA vor trimite Ucrainei ajutoare de încă 800 milioane de dolari: „Vom trimite noi echipamente de artilerie și echipamente anti-rachetă, pe lângă cele trimise deja. (…) Am convins peste 50 state să ajute Ucraina. E un efort global pe care SUA îl conduce. Am oferit Ucrainei peste 7 miliarde de dolari de când am preluat postul de președinte”.”

„SUA și NATO vor rămâne alături de Ucraina cât timp va fi nevoie, pentru a se asigura cu nu e învinsă de Rusia”, a mai ținut să precizeze Biden.

Acesta a mai afirmat că războiul „nu se va termina cu Rusia punându-și ambele picioare în Ucraina”.

Președintele SUA, despre probleme cu care se confruntă acum Rusia

Președintele SUA a mai afirmat că „rușii plătesc un preț greu pentru războiul ăsta”

„Au pierdut 15 de ani de progres în domeniu tehnologic. Au probleme pe care le-am impus privind ce se poate exporta în Rusia. (…) Se află într-o situație în care au probleme cu exporturile.

Vor avea probleme în a menține producția de petrol, căci nu au tehnologia necesară. Au aceleași probleme cu sistemele lor de armament și unele dintre sistemele lor militare”, a mai explicat Joe Biden.

Biden, despre criza alimentară declanșată de Rusia

Președintele SUA a mai afirmat că Vladimir Putin e de vină pentru criza alimentară și prețurile tot mai mari la mâncare, căci trupele lui blochează exporturile ucrainene de cereale. Tot războiul declanșat de el e de vină și pentru prețurile tot mai mari la carburanți, a mai explicat Biden.

Acesta și-a manifestat speranța că țările producătoare de petrol din Orientul Mijlociu vor crește producția: „E și în interesul lor să o facă”.

„Am cerut echipelor noastre să lucreze la detaliile privind plafonarea prețului la petrolul rusesc, pentru a reduce veniturile lui Vladimir Putin, fără a-i afecta pe americani și pe alții la pompă.

Vom încerca să folosim fondurile din tarifele la produsele rusești pentru a ajuta Ucraina să se reconstruiască.

Am angajat peste 4,5 miliarde de dolari, peste jumătate din această sumă din partea SUA, pentru a aborda insecuritatea alimentară și criza imediată cauzată de războiul rusesc”, a mai explicat Biden.

Acesta a mai ținut să precizeze că „războiul s-ar putea încheia și mâine dacă Rusia își încetează comportamentul irațional”.