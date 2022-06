Președintele Biden anunță creșterea prezenței militare a SUA în România: O nouă forță de luptă cu 3.000 de soldați și 2.000 de angajați

Președintele Joe Biden a anunțat miercuri în marja Sumiitului NATO de la Madrid, că SUA își vor crește prezența militară în România, printr-o brigadă rotativă cu 3.000 de militari și 2.000 de angajați.

”În Spania vom crește numărul de distrugătoare pe care le avem la baza navală Rota, de la patru la șase. În Polonia vom crea un sediu permanent al Corpului 5 de Armată al SUA pentru a consolida colaborarea noastră cu NATO. Vom avea și brigada rotativă cu 3.000 de soldați și 2.000 de angajați stabiliți în România, ne vom îmbunătăți dislocațiile rotative în statele baltice și vom trimite încă două escadrile de avioane F35 de în Regatul Unit și altele. capabilități de apărare aeriană în Germania și Italia”, a spus președintel Biden.

Președintele SUA a mai precizat că Putin și-a dorit finlandizarea Europei, dar a obținut NATO-izarea Europei.

„Este exact ce nu și-a dorit, dar e ceea ce trebuie făcut pentru a garanta securitatea Europei”, a spus Biden.

Acesta a precizat că SUA își vor îmbunătăți poziția de apărare în Europa pentru a răspunde provocărilor și mediului de securitate și vor servi, de asemenea, la consolidarea securității colective.

“La începutul acestui an, am trimis încă 20.000 de soldați în Europa pentru a întări Alianța și pentru a răspunde mișcărilor Rusiei, ceea ce duce forțele militare în Europa la 100.000 de trupe”, a spus Biden într-o scurtă declarație de presă împreună cu secretarul general NATO, Jens Stoltenberg.

