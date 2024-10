Mărturia unui supraviețuitor al atacului armat de la Moscova: „Fiecare s-a salvat cum a putut. Sala de concerte arde”

Un atac armat, care ar fi fost inițiat de trei bărbați, a avut loc la sala de concerte Crocus din Krasnogorsk, în apropiere de Moscova. . La fața locului au intervenit trupele speciale ruse care au început intervenția pentru eliminarea teroriștilor.

„Așteptam concertul trupei Piknik, când, nu știu cine, teroriști, au dat buzna în clădire. Erau îmbrăcați în haine de camuflaj. Au început să tragă cu mitralierele. Toată lumea a început să fugă”, a mărturisit un supraviețuitor.

De asemenea, acesta spune că toată lumea a intrat într-o stare de panică, întinzându-se pe jos și lovindu-se unii pe alții. Și acum, clădirea Crocus este în flăcări.

„Toată lumea s-a panicat, lumea s-a întins pe jos, se loveau unii de alții. Chiar acum, clădirea Crocus este în flăcări, în spatele meu. A fost incendiată. În doar câteva minute au reușit cumva să ieșim. Fără nimic. Toată lumea a fugit, dar nu toți au reușit să iasă”, a mai spus supraviețuitorul, potrivit .

Echipajele de salvare au venit imediat la locul faptei, susține supraviețuitorul.

