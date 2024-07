NASA a dezvăluit ce era obiectul care străpunse acoperișul unei case din Florida

NASA a confirmat că obiectul care a lovit acoperișul unei case din , era o bucată de pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS).

Un locuitor din Florida a recuperat pe 8 martie un obiect gri, semicilindric, care a străpuns acoperișul și două etaje ale casei case. Ulterior, bărbatul a predat obiectul necunoscut agenției spațiale americane.

Luni, au confirmat că obiectul care a lovit casa bărbatului din Florida provenea dintr-o încărcătură de baterii vechi, aruncate de pe Staţia Spaţială Internaţională. Acesta trebuia să reintre în atmosfera terestră fără să producă pagube.

Obiectul este fabricat dintr-un aliaj metalic numit Inconel și cântărește 700 de grame, potrivit

NASA va realiza o investigație pentru a afla motivul pentru care acest obiect nu a fost distrus în întregime în atmosfera terestră și dacă este necesar să își schimbe procedurile.

O situație similară s-a întâmplat și în 2022, când un deșeu spațial carbonizat, ce aparținea companiei SpaceX, a căzut peste un țarc de oi din Australia.

