Nicolae Ciucă a anunțat ce a discutat cu Karl Nehammer: „Este pentru prima dată când un oficial de la București este primit la Cancelaria austriacă și discută despre subiectul Schengen” (VIDEO)

Președintele Senatului și candidatul prezidențial al PNL, , a susținut luni seara o declarație de presă pe Aeroportul Otopeni, după ce a revenit în țară.

Nicolae Ciucă a declarat că a avut o întâlnire foarte bună cu cancelarul Austriei, , subliniind că aceasta este prima dată când un oficial de la București este primit la Cancelaria austriacă pentru a discuta despre subiectul Schengen. El a menționat că România și-a îndeplinit toate standardele necesare pentru a adera la Schengen și a discutat despre cifrele legate de migrație cu care se confruntă Austria, menționând un număr de aproximativ 126.000 de migranți pe an.

Președintele PNL a anunțat ce a discutat cu Nehammer, privind subiectul Schengen.

“Am avut o întâlnire cu cancelarul Austriei, cu domnul Nehammer.

A fost o întâlnire foarte bună, este pentru prima dată când un oficial de la București este primit la Cancelaria austriacă și discută despre subiectul Schengen.

Am avut discuții legate de tot ceea ce s-a întâmplat în această perioadă și faptul că România și-a îndeplinit toate standardele asumate pentru îndeplinirea key-ului Schengen.

Au fost, de asemenea, scoase în evidență cifrele cu care Austria s-a confruntat în ceea ce privește numărul de migranți, este vorba de 126.000 pe an și din momentul în care s-a trecut la implementarea acestor măsuri, la nivelul Ministerului de Interne din România plus colaborarea care există între ministerele de Interne din țara noastră, Bulgaria și Austria s-a reușit o scădere considerabilă a acestor cifre, motiv pentru care, în acest moment, s-a trecut la discuțiile tehnice între miniștrii de Interne, între instituțiile poliției de frontieră din cele 3 țări și am convenit cu cancelarul austriac să urmeze în perioada următoare această analiză tehnică, să se stabilească în continuare care sunt măsurile ce vor fi implementate și urmărite în viitor. Acest lucru se va întâmpla pe data de 22, la Budapesta, când va avea loc o întâlnire a miniștrilor de Interne din România, Austria, Bulgaria, Ungaria și, desigur, comisarul pentru afaceri interne al Comisiei Europene.

Este un pas important și lucrul acesta ne dă speranță că vom avea o decizie finală.

Ca atare, în tot acest ansamblu al întâlnirii, am discutat și despre relațiile bilaterale dintre țările noastre, modul în care va trebui și în viitor să susținem astfel de măsuri tehnice și angajament în ceea ce privește măsurile pe frontieră. I-am explicat foarte clar că nu este vorba doar de frontiera Uniunii Europene, este vorba de frontiera României, iar responsabilitatea noastră în acest sens este foarte puternică. Am discutat și despre Acordul de la Dublin și faptul că vom continua să colaborăm și să cooperăm în acest sens cât se poate de bine și a recunoscut faptul că țara noastră și-a îndeplinit toate aceste atribuții asumate prin Acord.

Doresc să subliniez că a fost o activitate foarte susținută a Ministerului de Externe, a Ministerului de Interne, a ambasadei noastre de la Viena și le mulțumesc celor 2 miniștri, ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, ministrului de Externe, Luminița Odobescu, fiecare dintre ei având un rol important în tot ceea ce înseamnă implementarea măsurilor tehnice și, de asemenea, ambasadorului nostru la Viena, domnul Emil Hurezeanu”.