Nicolae Ciucă, după ce Ursula von der Leyen a obținut un nou mandat la şefia Comisiei Europene: Aşteptăm cu nerăbdare să ne continuăm munca, asigurând locul de drept al României în Schengen

Preşedintele Senatului, , a publicat un mesaj pe Rețeaua X, prin care o felicită pe Ursula von der Leyen, după ce a obținut la şefia Comisiei Europene.

„Felicitări, Ursula von der Leyen pentru realegerea în funcţia de preşedinte al Comisiei Europene. Leadership-ul dumneavoastră este cheia pentru o Europă mai puternică şi mai unită. Aşteptăm cu nerăbdare să ne continuăm munca, asigurând locul de drept al României în Schengen şi un viitor prosper pentru toţi europenii”, a scris Nicolae Ciucă, pe pagina sa de X (ex Twitter).

Congratulations on being re-elected as President of the Commission! Your leadership is key for a stronger&more united Europe. We look forward to continue our work, ensuring Romania’s rightful place in Schengen and a prosperous future for all Europeans 🇪🇺

