O explozie puternică a avut loc la o fabrică de biodiesel din Spania. Un român și-a pierdut viața, în timp ce 250 de copii au fost evacuați

Două persoane și-au pierdut viața joi, într-o spaniolă de biodiesel din regiunea nord-estică La Rioja, potrivit autorităților.

Explozia a avut loc în jurul orei locale 12:55, iar zona a fost evacuată cu ajutorul unui perimetru de securitate stabilit la distanță de un kilometru de explozie.

Una dintre persoanele care au murit în urma unei exploziei puternice din Spania este un . Explozia a avut loc într-unul dintre cele patru rezervoare de petrol, informează .

An explosion hit a biodiesel production plant in , May 26.

2 people killed. 250 children, who had been on a field trip nearby, were evacuated.

