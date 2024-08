O femeie a fost condamnată la închisoare după ce și-a hrănit câinele până a ajuns la 54 de kilograme. Cât va sta după gratii

O femeie din Auckland, Noua Zeelandă, a fost după ce și-a hrănit câinele până a ajuns la 54 de kilograme. Din nefericire, patrupedul, care era obez, a murit.

Societatea pentru prevenirea cruzimii față de animale (SPCA) a declarat că patrupedul, pe nume Nuggi, a fost descoperit de poliție în 2021 când cântărea aproape 54 de kilograme și era aproape incapabil să se miște.

Autoritățile l-au luat pe Nuggi de la proprietara sa din Auckland, unde poliția a găsit „mai mulți” câini și l-au plasat în grija SPCA.

Chiar dacă a pierdut aproximativ 9 kilograme în două luni sub îngrijirea SPCA, adică 16,5% din greutatea sa corporală, Nuggi a murit din cauza unei hemoragii hepatice. Autopsia a arătat că avea și alte complicații de sănătate, printre care boli hepatice și boala Cushing, scrie .

