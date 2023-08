Orașul Alexandroupolis s-a închis. Autoritățile din Grecia se așteaptă la ce este mai rău

care se află la graniță cu Turcia, s-a închis, marți, 22 august, din cauza incendiilor care se extind cu rapiditate.

Mai mulți turiști români nu și-au mai putut petrece vacanța în acest oraș, pentru că autoritățile nu le-a mai permis să intre în stațiune, iar alții au foat evacuați, după ce au primit mesaj de alertă, conform Ziare.com.

„Dimineață la ora 2.00 ne-au trezit să evacuăm. Eram cazați la 3 kilometri de spitalul de acolo, pe care înțeleg că nu-l mai pot salva”, a spus un român evacuat.



Localnicii și turiștii au văzut scene care le vor rămâne întinpărite toată viață în minte. S-au trezit și au văzut focul care amenință întregul oraș.

Pompierii români au acționat, în prima misiune, în zona spitalului Alexandroupolis în urmă cu câteva ore.



Regiunile afectate de incendii sunt Viotia, Rhodope, insula Evia și orașul Alexandroupolis. Flăcările au , au rănit multe altele și au ținut prizonieri localnicii care nu mai putea ieși din case.



For three days, uncontrolled fires have been raging in Greece, which now threaten the city of Alexandroupolis.

— TrueDispatch (@true_dispatch)