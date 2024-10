Peste 1.000 de persoane evacuate în Feodosia, după atacul ucrainean de la cel mai mare terminal petrolier din Crimeea. Pompierii încă se luptă cu incendiiile, la o zi după lovitură (VIDEO)

Peste 1.000 de persoane au fost evacuate în Feodosia, oraș aflat în Peninsula Crimeea, după care a provocat un incendiu masiv la un terminal petrolier major, au anunțat autoritățile instalate de Rusia, marți, potrivit .

Luni, armata ucraineană susținea că a lovit cu succes terminalul petrolier Feodosia, pe care îl descria ca fiind cel mai mare din Crimeea anexată de ruși în 2014. Autoritățile instalate de Moscova susțin că nu există victime în urma atacului.

„A fost efectuată evacuarea a 1.047 de persoane către centre de cazare temporară pentru a asigura siguranța oamenilor care locuiesc în apropierea locului urgenței”, a declarat primarul pe care îl susține Moscova în Feodosia, Igor Tkacenko.

Persoanele evacuate au fost plasate în hoteluri și în case de oaspeți, după ce au fost înregistrate și au trecut prin examinări medicale, a precizat edilul pro-rus pe Telegram.

El a menționat că încă se desfășoară eforturi pentru stingerea incendiilor și i-a îndemnat pe locuitori „să rămână calmi și să se încreadă doar în informații oficiale”.

În zona terminalului petrolier au fost desfășurate sisteme de apărare antiaeriană cu rază scurtă de acțiune Panțir-S cel puțin din toamna anului 2022, arată imaginile satelitare pe care le-a distribuit versiunea de limbă rusă a RFE/RL.

Heavy UAV attack against targets in Russian-occupied Crimea. The oil depot in Feodosia has been severely hit. At least three major fires are raging.

Aside from this place, the airfields of Saky and Belbek were also under attack. No news about the outcome, yet.

Source: Telegram…

— (((Tendar))) (@Tendar)