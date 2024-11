Premieră într-un deșert din Arabia Saudită. A nins pentru prima oară (VIDEO)

A fost premieră într-un A nins pentru prima oară în deșertul Al-Nafud, un fenomen incredibil de rar pentru această regiune care este renumită pentru temperaturile ridicate care se înregistrează, care pot ajunge până la 55 de grade.

cunoscut de toți a luat cu totul altă formă, iar localnicii au fost uimiți de ceea ce văd. Oamenii au ieșit să se plimbe în deșert pentru a face poze cu imaginea pe care nu credeau că o vor vedea vreodată, conform

Unii oameni au descris fenomenul ca pe un miracol și consideră că este un semn al vremurilor schimbătoare.

Fenomenul a fost ciudat și pentru animalele din deșert care sunt obișnuite cu temperaturile ridicate și au fost confuze când au simțit zăpada. Pașii lor au fost măsurați și precauți pe zăpada proaspătă.

Acest fenomen este neobișnuit pentru deșertul Al-Nafud, dar specialiștii au o explicație. Aceștia spun că furtunile care au avut loc dinainte de ninsoare au produs modificări semnficative ale vremii în regiune. Meteorologii au transmis că zăpada a fost urmarea unei presiuni joase care s-a deplasat dinspre Marea Arabiei, având ca efect temperaturi mai mici și aducerea unui aer umed și rece în deșert.

Specialiștii susțin că acest tip de presiune atmosferică poate favoriza formarea zăpezii, ceea ce se poate întâmpla și în Munții Atlas din Maroc.

First time in history Saudi Arabian desert turns into winter wonderland after first-ever snowfall.

For the first time in recorded history Saudi Arabia’s Al-Jawf region experienced snowfall turning the dry desert into a winter scene.

