Prințul William, aspru criticat. Ce mesaj a publicat, pe internet, despre o altă femeie?

după ce soția sa, Kate Middleton, a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer și că urmează un tratament de chimioterapie preventivă.

Pe data de 10 aprilie, Prințul William a distribuit un mesaj pe rețeaua X pentru a răspunde la anunțul privind retragerea internațională a lui Rachel Daly, o jucătoare vedetă de la Aston Villa and the Lionesses, echipa națională de fotbal feminin a Angliei, notează .

„Mulțumesc pentru atât de multe performanțe de neuitat cu @Lionesses, @racheldaly3. Multe alte goluri pentru Villa acum!’, a scris Prințul William pe contul oficial Kensington Royal pe care îl deține împreună cu soția lui.

Prințul de Wales a republicat colajul foto al lui Daly și a semnat mesajul său cu „W”.

Thank you for so many unforgettable performances with , . Plenty more goals for Villa now! W

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal)