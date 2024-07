Prințul William revine pe rețelele de socializare cu un mesaj personal din timpul vacanței școlare cu Kate Middleton și copiii lor

Prințul William este din nou online, pentru prima dată de când a anunțat că urmează un tratament pentru cancer. Prințul de Wales, în vârstă de 41 de ani, își petrece în prezent timp cu familia, în timp ce copiii lui sunt în vacanța școlară. Cu toate acestea, el și-a întrerupt timpul departe de îndatoririle regale pentru a comenta știri importante din lumea fotbalului britanic.

Pe 10 aprilie, William a distribuit un mesaj personal pe X și Instagram Stories pentru a răspunde la retragerea internațională a lui Rachel Daly, o jucătoare vedetă de la Aston Villa and the Lionesses, echipa națională de fotbal feminin a Angliei, notează .

„Îți mulțumesc pentru atâtea spectacole de neuitat cu @Lioness, @RachelDaly3”, a scris Prințul William pe contul oficial Kensington Royal pe care îl împărtășește cu soția sa.

El a adăugat: „Multe goluri pentru Villa de acum!” Daly plănuiește să continue să joace la nivel de club, iar Prințul William este un susținător pasionat al Aston Villa – și se pare că și-a transmis pasiunea fiului său în vârstă de 10 ani, Prințul George.

Thank you for so many unforgettable performances with , . Plenty more goals for Villa now! W

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal)