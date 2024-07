Proteste împotriva guvernului Netanyahu, în Tel Aviv și alte orașe din Israel. Demonstranții au cerut demisia premierului și eliberarea ostaticilor din Gaza (FOTO, VIDEO)

Protestatarii au ieșit încă o dată pe străzile din Tel Aviv, Caesarea și Haifa, sâmbătă, și au cerut demisia premierului israelian Benjamin Netanyahu și organizarea de alegeri anticipate, relatează .

Demonstranții au solicitat și eliberarea ostaticilor ținuți de Hamas în Gaza, la aproape șase luni de la izbucnirea conflictului.

Mulți protestatari au venit cu drapele israeliene și au afișat imagini cu ostaticii, cerând guvernului să îi aducă acasă în viață.

La Tel Aviv, oamenii au scandat: „Nu ne este frică; ne-ați distrus țara, iar noi o vom face bine. Îi vrem înapoi în viață, și nu în sicrie”.

Alți protestatari observați de echipa CNN au afișat un banner pe care scria: „Guvernul care a distrus țara și rupt națiunea în două”.

Alte mesaje sunau astfel: „Separarea religiei și statului” / „Netanyahu este periculos pentru Israel”.

Protestatarii din Haifa au descris actualul guvern drept un eșec și au scandat „vinovat, vinovat, vinovat” la adresa premierului Benjamin Netanyahu.

„Alegeri acum!”, scria pe un alt banner.

