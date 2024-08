Protestele violente din Marea Britanie îi afectează și pe români. Proprietarul unei frizerii din Londra a șters drapelul României și inscripția „Frizerie românească” (VIDEO)

Regatul Unit este marcat de proteste anti-imigrație , iar situația pare să afecteze și numeroasa comunitate de români. Unul dintre conaționalii noștri, proprietar al unei frizerii din Londra, a fost observat când ștergea drapelul României și inscripția „Frizerie românească”, potrivit .

Decizia luată de proprietarul unei frizerii din Londra

Proprietarul unei frizerii din estul Londrei a decis să șteargă drapelul României și inscripția „Frizerie românească” de pe vitrina salonului său.

@Octavian Negrescu

Românul a recurs la acest gest ca să nu riște să îi fie afectată afacerea în care a investit o sumă considerabilă. În cazul unei distrugeri, nu ar avea cine să îl ajute să își recupereze pierderile, potrivit .

Nu este singurul român afectat de situația incandescentă din Marea Britanie.

O altă româncă se teme că îi va fi incendiată locuința

Conaționala noastră susține, pe rețelele sociale, că și-a auzit vecinii plănuind să îi incendieze locuința.

„Dacă tot se vorbește despre imigranți, am zis să fac acest clip să vă povestesc ce mi s-a întâmplat azi noapte, la ora 3:00 dormeam liniștită când deodată am început să aud voci și nu știam ce se întâmplă. Fereastra mea era deschisă și vecinii mei, casă în casă cu mine avea o discuție destul de aprinsă. (…) Am scos capul pe geam să văd ce se întâmplă, iar unul dintre ei a spus destul de clar – vezi fereastra aia deschisă? – arătând spre geamul casei mele. Acolo vom pune o dronă ca să-i dăm foc la casă, pentru că este imigrantă în Anglia”, a povestit românca.