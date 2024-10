Român dat dispărut în aeroportul Fiumicino din Italia. Detaliul care îi îngrijorează pe anchetatori

Un român de 28 de ani a dispărut în aeroportul Fiumicino. Gabriel a fost văzut ultima dată pe 21 iulie la Terminalul T3 și de atunci este de negăsit, scrie publicația

Gabriel este ușor de recunoscut datorită înălțimii sale de 194 cm și greutății de aproximativ 93 kg. Are părul castaniu deschis și ochii verzi. La momentul dispariției, purta un tricou alb și pantaloni gri cu flori hawaiene galbene și albastre, tăiate sub genunchi. În picioare purta sandale și cu el avea un rucsac mare, negru. Printre semnele sale distinctive, Gabriel are câte doi cercei în fiecare ureche și un piercing la nas, după cum se vede din fotografia lansată de familia sa.

Gabriel nu vorbește nici italiană, nici engleză, ci doar română, și nu pare să aibă bani cu el. Pentru a înrăutăți lucrurile, telefonul lui a fost oprit din noaptea de 21 iulie, ceea ce face dificilă orice încercare de a-l contacta sau de a urmări prin intermediul dispozitivelor electronice.

Membrii familiei și autoritățile locale invită pe oricine are informații utile despre Gabriel să contacteze serviciul de urgență „Pronto Penelope” la 339-6514799. Comunitatea este îndemnată să lucreze împreună, deoarece fiecare detaliu poate fi crucial pentru a-l aduce pe Gabriel acasă în siguranță.

Polițiștii monitorizează situația și intensifică căutările, inclusiv prin utilizarea camerelor de securitate prezente în zona aeroportului și în vecinătatea acestuia.