Rusia: Cel puțin 2 morţi şi 100 de răniţi, după ce un tren şi un camion s-au ciocnit. Opt vagoane au deraiat (VIDEO)

Un accident feroviar produs luni în sudul regiunii ruse Volgograd s-a soldat, potrivit unui bilanț provizoriu, cu doi morți și peste 100 de răniți.

Accidentul s-a produs lângă gara Kotelnikovo, la circa 1.200 km sud de Moscova, informează

Un tren care transporta 800 de persoane s-a ciocnit cu un camion Kamaz. Impactul a fost atât de puternic încât opt vagoane ale trenului au deraiat.

In the Russian Volgograd region, 8 passenger cars of a train derailed as a result of a collision with a truck. According to various estimates, from 20 to 100 people were injured.

— NEXTA (@nexta_tv)