Șefa postului Russia Today: Fie vom câștiga, fie asta se va termina rău pentru întreaga omenire. Bucurați-vă că ai voștri copii nu vor studia în Occident. Minunata lume nouă gonește direct spre iad (VIDEO)

Margarita Simonian, editor-șef la postul de televiziune rus Russia Today, principalul vector de propagandă rusă în plan extern până ca sancțiunile să perturbe transmisia canalului în Occident, susține că Federația Rusă fie va câștiga războiul, fie conflictul „se va termina rău pentru întreaga omenire”.

„Ei toți cred că noi vom pierde și Occidentul va câștiga. Ei nu înțeleg că asta este imposibil. Este pur și simplu imposibil, nu se va întâmpla niciodată. Fie vom câștiga, fie asta se va termina rău pentru întreaga omenire. Nu există o altă cale. Când oamenii întreabă cât de mult va dura, în termenii alienării noastre, ai confruntării cu Occidentul, văd doar versiunea asta a evenimentelor: asta este pentru totdeauna. Obișnuiți-vă cu această nouă viață”, a declarat Margarita Simonian, la televiziunea rusă de stat, conform subtitrărilor în limba engleză care însoțesc postările occidentale pe acest subiect.

Ea susține că rușii ar trebui să se bucure că nu vor mai putea niciodată să studieze în Occident, deoarece „minunata lume nouă gonește direct căre iad”, o referire la celebrul roman distopic al britanicului Aldous Huxley, „Minunata lume nouă” – sau, în original, „Brave New World”.

„Nu suport văităturile cu «ne pare rău pentru copii». De ce vă pare rău pentru copii? Unora le pare rău de copiii lor că nu pot studia în Occident. Minunata lume nouă nu va mai fi deschisă către ei. Totul va fi închis pentru ei. Le spun, oameni buni, ar trebui să vă bucurați, minunata lume nouă gonește direct spre iad. În 10 ani, veți spune, «vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc foarte mult pentru că ai mei copii nu au studiat în Occident niciodată», deoarece copiii voștri vor rămâne persoane normale”, a continuat Margarita Simonian.

„Nu contează ce se întâmplă și cum ne comportăm. Confruntarea noastră cu ei este pentru restul vieților noastre”, a mai spus șefa postului Russia Today.

Julia Davis, fondatoarea Russian Media Monitor și cea care a distribuit clipul pe Twitter, a remarcat că Margarita Simonian a studiat chiar în Statele Unite.

Meanwhile on Russian state TV: head of RT Margarita Simonyan predicts that either Russia will win against Ukraine, or „things will end badly for all of humanity.” Simonyan, who studied in the US, tells Russians they should be rejoicing their children will never study in the West.

— Julia Davis (@JuliaDavisNews)