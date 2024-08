Superluna albastră, văzută din toată lumea. Fenomenul a fost vizibil pentru prima oară în 15 ani (FOTO)

pe cerul din toată lumea, iar fotografii au obținut imagini inedite cu templele din Grecia și China sau chiar cu Statuia Libertății. Fenomenul a fost vizibil chiar și de la noi din țară, iar oamenii au ieșit pe stradă pentru a admira luna.

Pasionații de astronomie nu au vrut să rateze fenomenul și au stat în parcurile din București pentru a surprinde momentul inedit, care a mai avut loc în urmă cu 15 ani, conform

„E mult mai aproape în primul rând şi de aceea pare mai mare. E spectaculos, undeva de acolo de pe deal se vede foarte mişto”, spune un trecător.

Astronomii spun că a fost un dublu fenomen rar. În primul rând, a fost Lună plină, iar astrul era la mica distanță de Terra, fapt pentru care craterele erau vizibile chiar și fără telescop.

Tonight (Aug. 19) through Wednesday, look up to see a full moon that is both:

A supermoon—when the Moon is within 90% of its closest approach to Earth

A blue moon—which doesn’t necessarily mean the Moon will look blue.

What *does* it mean? Read on:

