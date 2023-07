Spectacol pe cer! / Cum s-a văzut Superluna din diferite colțuri ale lumii

Superluna a luminat, noaptea trecută, coloanele de marmură din templul lui Poseidon din Grecia și s-a ascuns după Piramidele din Egipt, relatează Digi24.ro.

Termenul de Superlună a fost creat pentru prima dată în 1979 ca o modalitate de a descrie orice Lună nouă sau plină care se află la 90% de punctul cel mai apropiat de Terra de pe orbita sa. Apropierea de Pământ face Superluna să pară mai mare și mai strălucitoare în comparație cu Lunile pline obișnuite.

Fenomenul de „superlună” este cunoscut sub numele de „Iluzia Lunii”, unii oameni de știință susținând că Luna pare a fi mai mare în comparație cu dimensiunea relativă a obiectelor din raza noastră de observație, cum ar fi clădirile și copacii.

Satelitul natural al Terrei s-a aflat la mai puțin de 365.000 de kilometri de planetă, cu aproximativ 22.000 de kilometri mai aproape decât de obicei.

The Super Moon sliding above the mountains, minutes ago, set to light up the night in Las Vegas.

— Kevin Janison (@KevinJanison)