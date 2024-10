Tehnologia rușilor care le ușurează lupta din front. „Este ceva care ne ucide”

Rușii utilizează terminalele de , cumpărate de pe piața neagră, pe frontul din Ucraina, ceea ce le-a adus câștiguri teritoriale.

Avantajele rușilor de pe urma Starlink

SpaceX a terminale Starlink la începutul războiului care a oferit un avantaj foarte mare Kievului. Chiar dacă SpaceX nu vine direct în Rusia, trupele ruse din Ucraina obțin terminalele prin lanțuri de aprovizionare și intermediari. Acest lucru a ajutat Rusia să câștige teritoriile din Ucraina, conform

„Pur și simplu ne-au copleșit”, a declarat pentru WP un ofițer din Brigada 72 Mecanizată.

Ofițerul a transmis că orașul Vuhledar a fost pierdut după ce rușii au avut acces la Starlink, alimentat și de lipsa armelor și efectivelor ucrainene.

Chiar dacă Ucraina a avut un avantaj datorită terminalului SpaceX, acest lucru a dispărut. Ucrainenii au interceptat transmisiunile radio rusești și au observant că ei furnizau informații incomplete sau greșite comandanților lor, dar asta nu se mai întâmplă și acum, când și-au îmbunătățit comunicațiile.

Starlink asupra comunicații mai rapide și sigure de care Ucraina a beneficiat pe câmpul de luptă. Pentagonul a transmis, în mai 2024, că lucrează pentru a încerca să împiedice Rusia să utilizeze tehnologia Starlink pe frontul din Ucraina.

Cu toate acestea, terminalele Starlink s-au extins, iar ucrainenii au început să vadă tot mai des sistemele în pozițiile rusești. Un comandant de batalion a declarat că sistemele au ajutat rușii să avanseze spre Pokrovsk și a subliniat importanța combaterii utilizării dispozitivelor de aceștia.

„Este ceva care ne ucide”, a spus comandantul.

Cum a făcut Rusia rost de sistemele Starlink

Dezactivarea terminalelor pe care rușii le folosesc este tot mai dificilă din cauza schimbării liniilor frontului.

„Dacă există o linie trasată cu privire la unde funcționează și unde nu (terminalele Starlink, n.r.), practic se pot fixa liniile frontului acolo unde sunt (ucrainenii) și astfel ei pot fi împiedicați să treacă la ofensivă”, a adăugat Stacie Pettyjohn, directoare a programului de apărare din cadrul think tank-ului Center for a New American Security (CNAS) din Washington.

Dar, sistemele au mai fost întrerupte în rândul rușilor când a avut loc ofensiva din primăvară a Rusiei în Harkov și când ucrainenii au lansat incursiunea în Kursk, în august.

Elon Musk a declarat că nu a vândut Rusiei sisteme Starlink și că tehnologia nu se va conecta la niciun dispozitiv din Rusia, dar soldații ruși continuă să folosească aceste sisteme pe care le obțin de pe piața neagră, fiind adesea vândute prin Telegram. Cea mai mare parte a terminalelor vin din Europa și sunt transportate prin Emiratele Arabe Unite.