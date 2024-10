India se confruntă cu cele mai abundente precipitații din ultimii 88 de ani, după ce o perioadă lungă de timp a fost sufocată de căldură

India se confruntă cu cele mai abundente precipitații din ultimii 88 de ani, după ce o perioadă lung de timp a fost sufocată de caniculă. New Delhi a fost lovită de ploi torențiale, precipitațiile căzute în 24 de ore depășind media în iunie a orașului, scrie .

Din cauza ploilor abundente, acoperișul unui aeroport s-a prăbușit, zborurile au fost perturbate, o stație de metrou a fost închisă, unele pasaje subterane au fost închise și s-au creat ambuteiaje masive.

În urma prăbușirii acoperișului care a fost recent renovat al aeroportului din New Delhi, o persoană a murit și alte opt au fost rănite.

While we mourn the loss of lide at Delhi Airport, we need to remember that natural calamities can strike anywhere. Recent examples include floods in India & around the world.

— Rajasekar (@sekartweets)