Ucraina a lovit încă o navă rusească în Marea Neagră: „S-a înclinat spre pupă şi s-a scufundat” (VIDEO)

Una din unităţile ucrainene pentru operaţiuni speciale (Group 13) a scufundat o corvetă purtătoare de rachete din clasa „Tarantul” din cadrul Flotei ruse din Marea Neagră, anunță Direcţia principală de informaţii a Ministerului ucrainean al Apărării (GUR).

„În urma mai multor lovituri primite în carenă, nava rusă Ivanoveţ a suferit daune care au pus-o în imposibilitatea de a se mai deplasa. Ea s-a înclinat spre pupă şi s-a scufundat”, menţionează GUR într-o postare făcută pe Twitter.

În momentul atacului, corveta rusească se afla într-o misiune de patrulare în zona lacului Donuzlav, în apropierea coastei de vest a peninsulei Crimeea, principala bază de operaţiuni a Flotei ruse din Marea Neagră.

GUR a publicat o înregistrare video cu imagini filmate de dronele care au lovit nava rusă, care, potrivit structurii de securitate a Ministerului Apărării de la Kiev, valorează între 60 şi 70 de milioane de dolari.

În comunicat, serviciul militar de informaţii mulţumeşte Ministerului ucrainean al Transformării Digitale şi platformei de colectare a donaţiilor UNITED24, cu sediul la Kiev, pentru contribuţia lor la acest atac. Atât ministerul, cât şi UNITED24 au un program ambiţios de dotare a armatei cu drone.

Rusia a pierdut 18 nave militare şi corvete de la începutul invaziei pe scară largă în Ucraina în februarie 2022, iar alte 10 nave ruseşti au fost avariate, potrivit oficialilor ucraineni.

Anunţul GUR apare în contextul în care subsecretarul de stat american Victoria Nuland a confirmat miercuri, în timpul unei vizite la Kiev, că bombe de înaltă precizie GLSDB – rachete cu aripi rabatabile care planează către ţinte aflate la o distanţă de până la 150 de kilometri – , potrivit EFE.

În cadrul unei conferinţe de presă la Kiev, Nuland a declarat că SUA continuă să sprijine Ucraina – „cu noi investiţii şi noi sisteme de armament, cum ar fi bombe de calibru mic, care sunt deja în drum spre liniile de front”.

Publicaţia europeană Politico a relatat săptămâna aceasta, citând surse oficiale americane, că muniţii GLSDB – prescurtarea de la Ground Launched Small Diameter Bomb (bombă de mic diametru cu lansare de la sol) – urmau să ajungă în Ucraina încă de miercuri. Pentagonul îşi confirmase, de asemenea, intenţia de a trimite astfel de arme în Ucraina.

Dezvoltate în comun de Saab şi Boeing, GLSDB vor fi folosite pentru prima dată de înainte ca acestea să fie incluse în inventarul armatei americane.

Cu ajutorul GLSBD, armata ucraineană speră să sporească eficienţa atacurilor sale asupra rutelor de aprovizionare a forţelor ruse din spatele frontului şi să atingă ţinte în zone din Crimeea ocupată.

