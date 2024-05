Liderii UE au aprobat ajutorul de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina, chiar dacă Ungaria s-a opus categoric acestei decizii

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a anunțat că joi, 1 februarie, liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord comun în privința pachetului de 50 de miliarde de euro de ajutor pentru Ucraina, care până acum a fost .

La începutul summitului extraordinar de la Bruxelles, Charles Michel a scris pe Twitter (X) că „Avem un acord. Unitate. Toţi cei 27 de lideri s-au pus de acord asupra unei anvelope suplimentare de 50 de miliarde de euro pentru a susţine Ucraina în cadrul bugetului UE. Acest acord garantează o finanţare stabilă, previzibilă şi pe termen lung pentru Ucraina. UE preia conducerea şi responsabilitatea în sprijinul pentru Ucraina; ştim care este miza”.

— Charles Michel (@CharlesMichel)