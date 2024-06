Un cuplu a descoperit o cameră înfiorătoare, veche de 100 de ani, sub jacuzzi. Care era utilizarea sa (VIDEO)

Un cuplu din Michigan, care făcea lucrări de renovare a casei, a descoperit sub un tunel înfiorător.

Acesta era pentru contrabandişti din epoca prohibiţiei și, cel mai probabil, a fost folosit pentru în SUA, scrie .

Hayley Gilmartin și soțul ei, Trevor, locuiesc lângă Lacul Huron, aflat la granița dintre SUA și Canada. S-au apucat să își renoveze casa, iar în momentul în care au scos jacuzzi-ul vechi, au găsit sub el o cameră umplută până la jumătate cu apă.

Camera este conectată la lac printr-o conductă cu diametru de aproape doi metri. În ciuda dezvăluirii „înfiorătoare”, cei doi proprietari au prins curaj și au mers să cerceteze locul.

„Am intrat în râu cu echipament de scuba diving și am găsit celălalt capăt, unde era un tunel uriaș”, a declarat Gilmartin, precizând că este imposibil să pompeze apa din acea încăpere, deoarece vine din Lacul Huron și din râurile din jur.

Spațiul întunecat, din beton, este aproape gol, cu excepția unui stâlp de susținere și a unui perete cu lambriuri din lemn despre care ei cred că se conectează la sistemul de tunel.

Cuplul, care a cumpărat proprietatea în 2020, a aflat mai târziu că mai mulți vecini au tuneluri similare sub casele lor.

Cu aproape un secol în urmă, Lacul Huron și râul St. Clair învecinat au devenit căi navigabile critice pe care navigatorii și sindicatele criminale le foloseau pentru a aduce alcool contrabandă de la nord de graniță.

Zona a fost responsabilă pentru 75% din contrabanda cu alcool din perioada prohibiției.

Aflând despre legătura lor probabilă cu istoria gravă, Gilmartin și-a postat aventurile de scufundare și scuba pe TikTok în clipuri care au strâns milioane de vizualizări.

Took out the Jacuzzi in the house we purchased 4 years ago and found a manhole to a room that goes 20ft under the house. Of course Trevor wanted to get in and swim around. Ended up finding another passage with a bolted wooden wall infront if it. To be continued when the water gets warmer