Medicii legiști au dezvăluit cauza morții actorului Matthew Perry. Ce consumase înainte să fie găsit în jacuzzi

Medicii legiști au dezvăluit cauza morții actorului american Matthew Perry. Actorul celebru pentru rolul lui Chandler în „Friends”, a murit din cauza „efectelor acute ale ketaminei”, iar înecul a fost un factor contribuitor la deces, au confirmat medicii legiști din Los Angeles, Trupul neînsuflețit al actorului în vârstă de 54 de ani sale pe 28 octombrie. În casa actorului s-au găsit medicamente prescrise, iar cauza morții a inclus și efectele buprenorfinei și boala coronariană.

1. “Friends” actor Matthew Perry died from an accidental ketamine overdose, an autopsy has found.

Drowning was listed as a contributing factor in his death, the LA County Medical Examiner’s Office said.

He was found dead in a hot tub at his Los Angeles home on Oct 28.

